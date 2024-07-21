Мутаз Баршим рассказал, что не выступил в Лондоне из-за ошибки организаторов

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира катарец Мутаз Эсса Баршим рассказал, что не выступал на Бриллиантовой лиге в Лондоне (Великобритания), потому что организаторы не предоставили ему достаточно места для разбега.

«Просто хотел, чтобы все знали, что я здоров, не получил травму. К сожалению, не смог выступить из-за ошибки организаторов, которые не позволили мне использовать свой подход в полной мере (недостаточно места для разбега). Я ценю всю ту любовь и поддержку, которые получил сегодня, и мне жаль, что вы не смогли увидеть моё выступление. Увидимся в Париже!» — написал Баршим в социальных сетях.

Отметим, что на этап Бриллиантовой лиги в Лондоне было продано 62 500 билетов. Это заключительный этап соревнований перед стартом Олимпийских игр в Париже.

Напомним, серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году. В 2024 году она проходит в 15-й раз. На ней, как на Олимпийских играх и чемпионатах мира, собираются лучшие представители лёгкой атлетики.