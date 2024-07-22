«У меня другие приоритеты». Вингегор — об участии в «Вуэльте Испании» — 2024

Датский велогонщик Йонас Вингегор заявил, что не примет участия в супермногодневке «Вуэльта Испании» — 2024, сославшись на усталость после «Тур де Франс» — 2024

«Думаю, сейчас мне нужно немного отдохнуть и тогда всё действительно ко мне вернётся. К сожалению, не в этом году. Я не буду на старте «Вуэльты Испании». В этом году у меня другие приоритеты, но обязательно поеду туда снова в будущем.

Устал, не думаю, что когда-либо был таким уставшим после Гранд-тура. Честно говоря, я измотан и мне сейчас нужно немного отдохнуть. Это было довольно долгое путешествие, ведь всего три с половиной месяца назад у меня случилась самая страшная авария в моей карьере, в результате которой были сломаны почти все кости в верхней правой части тела и повреждены оба лёгких», — приводит слова Вингегора Eurosport.

Супермногодневка «Вуэльта Испании» — 2024 пройдёт с 17 августа по 8 сентября. Напомним, Вингегор на веломногодневке «Тур де Франс» — 2024 занял второе место в индивидуальной гонке с раздельным стартом и по итогам общего зачёта.