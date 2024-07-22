«Уверен в себе каждый день». Погачар — о победе на «Тур де Франс» — 2024

Словенский велогонщик Тадей Погачар прокомментировал победу на веломногодневке «Тур де Франс» — 2024.

«Я очень счастлив, не могу описать, насколько я счастлив. После двух тяжёлых лет на «Тур де Франс», всегда были какие-то ошибки, а в этом году всё идеально. Невероятно. Это первый Гранд-тур, на котором я был абсолютно уверен в себе каждый день, даже на «Джиро», помню, у меня был один плохой день, но не скажу, какой именно.

Эта гонка «Тур де Франс» была потрясающей, я наслаждался ею с первого дня и до сегодняшнего дня, и у меня была такая огромная поддержка. Просто не мог никого подвести, поэтому тоже наслаждался ею ради них», — привалит слова Погачара Eurosport.

Напомним, Тадей Погачар выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом и стал победителем общего зачёта веломногодневки «Тур де Франс» — 2024. Веломногодневка «Тур де Франс» проходила с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция).