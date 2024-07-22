«Нужно отдохнуть». Погачар — об усталости после окончания «Тур де Франс» — 2024

Словенский велогонщик Тадей Погачар рассказал об усталости после «Тур де Франс» — 2024.

«Я очень устал! Мне нужно немного отдохнуть после тура. Хочу быть со своей семьёй и друзьями, со своей девушкой… Прошло четыре очень напряжённых месяца, и в декабре вместе с командой мы увидим календарь гранд-туров на следующий год», — приводит слова Погачара AS.

Ранее Погачар прокомментировал свою победу на «Тур де Франс» — 2024, сказав, что был уверен в себе каждую минуту.

Напомним, Тадей Погачар выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом и стал победителем общего зачёта веломногодневки «Тур де Франс» — 2024. Веломногодневка «Тур де Франс» проходила с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финишировал пелотон в Ницце (Франция).