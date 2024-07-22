«Через 30 лет посмотрю на эти вещи». Погачар — о своих рекордах

Словенский велогонщик Тадей Погачар рассказал, что думает о своих рекордах.

«Я не думаю о таких цифрах и статистике. Здесь мы увидели, как Марк Кавендиш в этом году установил рекорд, став гонщиком, одержавшим наибольшее количество побед на этапах «Тура». Может быть, лет через 30 я посмотрю на эти вещи, но моё единственное желание — получать удовольствие», — приводит слова Погачара AS.

Ранее Погачар прокомментировал свою победу на «Тур де Франс» — 2024, сказав, что был уверен в себе каждую минуту.

Напомним, Тадей Погачар выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом и стал победителем общего зачёта веломногодневки «Тур де Франс» — 2024. Веломногодневка «Тур де Франс» проходила с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финишировал пелотон в Ницце (Франция).