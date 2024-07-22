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«Не стоит рисковать своей жизнью, своим сердцем». Погачар — о ненавистниках в спорте

«Не стоит рисковать своей жизнью, своим сердцем». Погачар — о ненавистниках в спорте
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Словенский велогонщик Тадей Погачар высказался о недоброжелателях в велоспорте.

«Всегда будут сомнения, потому что в прошлом езде на велосипеде был нанесён большой вред. В любой жизненной ситуации, когда кто-то побеждает, всегда найдутся ненавистники, поэтому вы никогда не будете свободны от того, что кто-то скажет о вас плохо. UCI вложил много денег, чтобы такого больше не повторилось. Не стоит ради этого рисковать своей жизнью, своим сердцем. В конце концов, езда на велосипеде – это игра», — приводит слова Погачара AS.

Напомним, Тадей Погачар выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом и стал победителем общего зачёта веломногодневки «Тур де Франс» — 2024. Веломногодневка «Тур де Франс» проходила с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финишировал пелотон в Ницце (Франция).

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