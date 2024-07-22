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Погачар рассказал, что хотел бы заполучить майку чемпиона мира

Погачар рассказал, что хотел бы заполучить майку чемпиона мира
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Словенский велогонщик Тадей Погачар рассказал, что хотел бы заполучить радужную майку чемпиона мира, которой сейчас обладает велогонщик из Нидерландов Матье ван дер Пул.

«Осталось ещё много месяцев, но одним из самых больших испытаний станет чемпионат мира. Ван дер Пул одет в красивую радужную майку, которую я бы хотел иметь. Люди говорили мне поехать на «Вуэльту», но этого не произойдёт», — приводит слова Погачара AS.

Ранее Погачар прокомментировал свою победу на «Тур де Франс» — 2024, сказав, что был уверен в себе каждую минуту.

Напомним, Тадей Погачар выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом и стал победителем общего зачёта веломногодревки «Тур де Франс» — 2024, которая проходила с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финишировал пелотон в Ницце (Франция).

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