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«Научиться принимать разные ситуации». Рылов — о работе с психологом после ОИ-2016

«Научиться принимать разные ситуации». Рылов — о работе с психологом после ОИ-2016
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что после Олимпиады в Рио работал с психологом.

— После той Олимпиады работал с Геннадием Дмитриевичем Горбуновым, после Токио — со Светланой Назоевой. Раньше у нас мало кто с психологами работал, с советских времён были стереотипы — пошёл к психологу, значит, не всё в порядке с головой. После Рио надо было научиться принимать разные ситуации. Сейчас стал проще относиться к каким-то вещам, больше реагирую на них с юмором. Это приходит с опытом и благодаря советам людей, которые этому учились.

— После Токио какие проблемы приходилось решать?

— Мне сложно было принять то, что результат упал. Я ненавижу вот эту ситуацию, когда делаешь огромную работу, но всё ещё возвращаешь свои прежние секунды, — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

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