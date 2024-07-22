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Путин поручил усилить защиту спортсменов при переходе в другие физкультурные организации

Путин поручил усилить защиту спортсменов при переходе в другие физкультурные организации
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Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, которые предусматривают дополнительную защиту прав спортсменов при их переходе в другие физкультурные организации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих дополнительную защиту прав спортсменов при их переходе в другие физкультурно-спортивные организации, в том числе в случае изменения места жительства», — говорится в заявлении.

Срок исполнения поручений указан — к 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также сообщается, что в 2025 году планируется скорректировать федеральные стандарты спортивной подготовки в целях актуализации начиная с 2026 года в части расходов бюджета.

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