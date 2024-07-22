БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Путин поручил обеспечить контроль использования спортивных объектов по назначению

Путин поручил обеспечить контроль использования спортивных объектов по назначению
Аудио-версия:
Комментарии

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить создание в субъектах РФ механизмов контроля использования спортивных объектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации обеспечить создание в субъектах РФ механизмов контроля за целевым и эффективным использованием объектов спорта и спортивных сооружений с применением региональных информационных систем в области физической культуры и спорта», — говорится в заявлении.

Ответственными за исполнение назначены руководители регионов, которые должны представить доклад Путину об исполнении до 20 сентября, далее — раз в год.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, которые предусматривают дополнительную защиту прав спортсменов при их переходе в другие физкультурные организации.

Материалы по теме
Путин поручил усилить защиту спортсменов при переходе в другие физкультурные организации
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android