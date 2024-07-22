Путин поручил обеспечить контроль использования спортивных объектов по назначению

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Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить создание в субъектах РФ механизмов контроля использования спортивных объектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации обеспечить создание в субъектах РФ механизмов контроля за целевым и эффективным использованием объектов спорта и спортивных сооружений с применением региональных информационных систем в области физической культуры и спорта», — говорится в заявлении.

Ответственными за исполнение назначены руководители регионов, которые должны представить доклад Путину об исполнении до 20 сентября, далее — раз в год.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, которые предусматривают дополнительную защиту прав спортсменов при их переходе в другие физкультурные организации.