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Владимир Путин поручил улучшить порядок присвоения спортивных разрядов и званий

Владимир Путин поручил улучшить порядок присвоения спортивных разрядов и званий
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Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить развитие государственной системы с целью улучшения порядка присвоения спортивных разрядов и званий с учётом использования платформы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С учётом ранее данных поручений обеспечить дальнейшее развитие государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт», предусмотрев совершенствование порядка присвоения спортивных разрядов и званий с использованием указанной системы, предоставление услуг по оформлению электронного паспорта спортсмена, формирование и ведение перечней всех объектов спорта, физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих тренерскую и тренерско-преподавательскую деятельность», — говорится в заявлении.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, которые предусматривают дополнительную защиту прав спортсменов при их переходе в другие физкультурные организации.

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