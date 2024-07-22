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Путин поручил создать фонд по поддержке спорта в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить создание фонда с целью поддержки детско-юношеского, массового спорта, а также спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России и спортивных федераций. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, предусмотрев, что:

– основными целями деятельности фонда являются дополнительная поддержка детско‑юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры;

— формирование имущества фонда осуществляется в основном за счёт целевых отчислений от азартных игр», — говорится в заявлении.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, которые предусматривают дополнительную защиту прав спортсменов при их переходе в другие физкультурные организации.