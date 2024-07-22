Депутат Свищев будет освобождён от должности главы комитета по спорту

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев будет освобождён от должности главы комитета по физкультуре и спорту. Соответствующий проект комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты парламента.

«Нашей фракции ЛДПР даётся другой комитет. Только из этих соображений. Может, всё останется, может, у ЛДПР будет другой комитет. Если что, у меня есть несколько предложений. Остаюсь в Думе, сейчас их рассматриваю. Но ещё раз: мы ждём решения руководителя партии и руководителя Думы», — приводит слова Свищева «Абзац».

Напомним, ранее Свищёв поддержал российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. По его словам, эти атлеты всё равно являются гражданами России, поэтому нужно уважать их решение и не подвергать дискриминации.