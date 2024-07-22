Олег Матыцин может стать главой комитета по физкультуре и спорту — источник

Бывший министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин может стать главой комитета по физкультуре и спорту. Об этом сообщили «Ведомости». По их информации, Матыцин будет довыбираться в Госдуму от Единой России.

Ранее сегодня стало известно, что нынешний председатель комитета Госдумы Дмитрий Свищёв будет освобождён от соответствующей должности. Проект, касающийся этого, комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты парламента.

Напомним, Матыцин в период с 2020-го по май 2024 года занимал должность министра спорта РФ. Впоследствии комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на этот пост. Матыцин был переведён на другую работу.