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Ян Непомнящий обыграл Магнуса Карлсеном в 1/2 финала нижней сетки CrunchLabs Masters 2024

Ян Непомнящий обыграл Магнуса Карлсеном в 1/2 финала нижней сетки CrunchLabs Masters 2024
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Двукратный вице-чемпион мира российский гроссмейстер Ян Непомнящий взял реванш и обыграл 16-ого чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в полуфинале нижней сетки онлайн-турнира CrunchLabs Masters. Россиянин одержал победу на тай-брейке и прошёл дальше с общим счётом 2:0.

Напомним, ранее в 1/4 финала верхней сетки Ян потерпел от норвежца сокрушительное поражение, отбросившее его в сетку проигравших.

Теперь Магнус покидает турнир, а Ян сразится за путёвку в гранд-финал с французским гроссмейстером Алирезой Фирузджей.

В гранд-финале с победителем пары Непомнящий/Фируджа сыграет ещё один француз Максим Вашье-Лаграв.

Онлайн-турнир CrunchLabs Masters 2024 — третий этап Champions Chess Tour 2024. Соревнования с призовым фондом $ 300 тыс. проходят с 17 по 24 июля.

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