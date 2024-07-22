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Ямайская спортсменка не попала на Олимпиаду из-за проблем с интернетом у федерации

Ямайская спортсменка не попала на Олимпиаду из-за проблем с интернетом у федерации
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Японская метательница молота Найока Клунис не попала в состав команды на Олимпиаду из-за проблем с интернетом у федерации. Спортсменка выполнила квалификационный норматив на ОИ в метании молота и была включена в состав олимпийской сборной Ямайки.

Однако по причине отсутствия электричества и доступа в интернет из-за урагана «Берил» её фамилия оказалась пропущена в списке, который Федерация лёгкой атлетики Ямайки подала в World Athletics.

Неиспользованная, таким образом, квота была перераспределена в пользу другой спортсменки, Ирины Климец (Украина).

Клунис подала апелляцию, но безрезультатно. Сегодня, 22 июля, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, что дело находится за пределами его юрисдикции.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Некоторые российские спортсмены были допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

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