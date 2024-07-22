В МИД Франции заявили, что рады видеть израильских спортсменов на Олимпиаде-2024

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сообщил, что Франция с радостью примет всех израильских спортсменов, участвующих на Олимпийских играх в Париже. Тем самым он отреагировал на призыв главы La France Insoumise Томаса Портеса об исключении страны.

«Призыв к исключению был безответственным и опасным. Мы обеспечим безопасность израильской делегации. Мы рады видеть её в Париже», — приводит слова Сежурне Le Monde.

Отметим, что Портес вызвал гнев французских еврейских групп из-за заявления о том, что израильским спортсменам «не рады» во Франции. Он также призвал к «объединению» вокруг демонстрации в поддержку палестинцев во время Олимпийских игр.

Позже он заявил газете Le Parisien, что «французские дипломаты должны оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы тот запретил израильский флаг и гимн, как это сделано в отношении России» из-за ситуации на Украине.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Некоторые российские спортсмены были допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.