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Французский политик заявил о необходимости исключения Израиля из Олимпиады-2024

Французский политик заявил о необходимости исключения Израиля из Олимпиады-2024
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Французский политический деятель, глава La France Insoumise Томас Портес заявил о необходимости исключения Израиля из будущих Олимпийских игр — 2024. Об этом сообщает Inside the Games.

Портес заявил, что израильским спортсменам «не рады» во Франции. Он также призвал к «объединению» вокруг демонстрации в поддержку палестинцев во время Олимпийских игр.

Позже он заявил газете Le Parisien, что «французские дипломаты должны оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы тот запретил израильский флаг и гимн, как это сделано в отношении России» из-за ситуации на Украине.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Некоторые российские спортсмены были допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

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