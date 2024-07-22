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Регби-7, мужчины, Олимпиада 2024 в Париже — расписание соревнований

Регби-7, мужчины, Олимпиада 2024 в Париже — расписание соревнований
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, пройдёт мужской турнир в регби-7. В группе A сыграют сборные Новой Зеландии, Ирландии, ЮАР и Японии, в группу B попали Аргентина, Австралия, Самоа, Кения. Группу C составили национальные команды Фиджи, Франции, США и Уругвая.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в мужском регби-7 на Играх.

24 июля (время начала матчей везде — московское)
Группа B, 16:30 — Австралия — Самоа
Группа В, 17:00 — Аргентина — Кения
Группа С, 17:30 — Франция — США
Группа С, 18:00 — Фиджи — Уругвай
Группа А, 18:30 — Ирландия — ЮАР
Группа А, 19:00 — Новая Зеландия — Япония
Группа В, 20:00 — Австралия — Кения
Группа В, 20:30 — Аргентина — Самоа
Группа С, 21:00 — Франция — Уругвай
Группа С, 21:30 — Фиджи — США
Группа А, 22:00 — Ирландия — Япония
Группа А, 22:30 — Новая Зеландия — ЮАР

25 июля
Группа В, 15:00 — Самоа — Кения
Группа В, 15:30 — Аргентина — Австралия
Группа С, 16:00 — США — Уругвай
Группа С, 16:30 — Фиджи — Франция
Группа А, 17:00 — ЮАР — Япония
Группа А, 17:30 — Новая Зеландия — Ирландия

Матчи 1/4 финала пройдут 25 июля, полуфиналы, финал и матч за третье место – 27 июля.

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