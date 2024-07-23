Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, пройдёт мужской гандбольный турнир. В группе A сыграют сборные Испании, Хорватии, Германии, Словении, Швеции и Японии. Группу В составили команды Дании, Норвегии, Венгрии, Франции, Египта и Аргентины.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в мужском гандболе на Играх.

27 июля (время начала матчей везде — московское)

Группа А, 10:00 – Испания – Словения

Группа В, 12:00 – Венгрия – Египет

Группа А, 15:00 – Хорватия – Япония

Группа В, 17:00 – Норвегия – Аргентина

Группа А, 20:00 – Германия – Швеция

Группа В, 22:00 – Дания – Франция

29 июля

Группа А, 10:00 – Япония – Германия

Группа А, 12:00 – Словения – Хорватия

Группа В, 15:00 – Египет – Дания

Группа А, 17:00 – Швеция – Испания

Группа В, 20:00 – Франция – Норвегия

Группа В, 22:00 – Аргентина – Венгрия

31 июля

Группа В, 10:00 – Норвегия – Венгрия

Группа А, 12:00 – Хорватия – Германия

Группа А, 15:00 – Испания – Япония

Группа А, 17:00 – Словения – Швеция

Группа В, 20:00 – Франция – Египет

Группа В, 22:00 – Дания – Аргентина

2 августа

Группа В, 10:00 – Венгрия – Дания

Группа В, 12:00 – Аргентина – Франция

Группа А, 15:00 – Хорватия – Швеция

Группа А, 17:00 – Германия – Испания

Группа А, 20:00 – Япония – Словения

Группа В, 22:00 – Норвегия – Египет

4 августа

Группа А, 10:00 – Швеция – Япония

Группа В, 12:00 – Египет – Аргентина

Группа А, 15:00 – Германия – Словения

Группа В, 17:00 – Венгрия – Франция

Группа В, 20:00 – Дания – Норвегия

Группа А, 22:00 – Испания – Хорватия

Матчи 1/4 финала состоятся 7 августа, полуфиналы – 9 августа. Финал и матч за третье место пройдут 11 августа.