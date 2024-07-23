Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, пройдёт мужской гандбольный турнир. В группе A сыграют сборные Испании, Хорватии, Германии, Словении, Швеции и Японии. Группу В составили команды Дании, Норвегии, Венгрии, Франции, Египта и Аргентины.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в мужском гандболе на Играх.
27 июля (время начала матчей везде — московское)
Группа А, 10:00 – Испания – Словения
Группа В, 12:00 – Венгрия – Египет
Группа А, 15:00 – Хорватия – Япония
Группа В, 17:00 – Норвегия – Аргентина
Группа А, 20:00 – Германия – Швеция
Группа В, 22:00 – Дания – Франция
29 июля
Группа А, 10:00 – Япония – Германия
Группа А, 12:00 – Словения – Хорватия
Группа В, 15:00 – Египет – Дания
Группа А, 17:00 – Швеция – Испания
Группа В, 20:00 – Франция – Норвегия
Группа В, 22:00 – Аргентина – Венгрия
31 июля
Группа В, 10:00 – Норвегия – Венгрия
Группа А, 12:00 – Хорватия – Германия
Группа А, 15:00 – Испания – Япония
Группа А, 17:00 – Словения – Швеция
Группа В, 20:00 – Франция – Египет
Группа В, 22:00 – Дания – Аргентина
2 августа
Группа В, 10:00 – Венгрия – Дания
Группа В, 12:00 – Аргентина – Франция
Группа А, 15:00 – Хорватия – Швеция
Группа А, 17:00 – Германия – Испания
Группа А, 20:00 – Япония – Словения
Группа В, 22:00 – Норвегия – Египет
4 августа
Группа А, 10:00 – Швеция – Япония
Группа В, 12:00 – Египет – Аргентина
Группа А, 15:00 – Германия – Словения
Группа В, 17:00 – Венгрия – Франция
Группа В, 20:00 – Дания – Норвегия
Группа А, 22:00 – Испания – Хорватия
Матчи 1/4 финала состоятся 7 августа, полуфиналы – 9 августа. Финал и матч за третье место пройдут 11 августа.