Ефимова пожаловалась на условия проживания в Екатеринбурге на финале Кубка России

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала об условиях проживания в Екатеринбурге на финале КР.

«Как хорошо нас заселила Москва. Сейчас хотя бы даже кровати раздвинули. Видишь, как много места? Ну, и туалет один на две спальни. Спасибо! В моём пенсионерском-то возрасте», — заявила Ефимова в социальных сетях.

Напомним, в июне 2024-го Ефимова получила нейтральный статус, позволяющий ей отобраться на ОИ-2024 в Париже (Франция). Ради выполнения олимпийского норматива Ефимова принимала участие в национальном чемпионате Багамских островов, однако показать необходимый результат ей не удалось.

Финал Кубка России по плаванию проходит с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.