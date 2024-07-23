«Чувствую себя свободной». Симона Байлз — о психологическом состоянии перед ОИ

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала о своём психологическом состоянии в преддверии Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Раньше я пыталась скрыть свои травмы. Теперь я научилась говорить об этом и чувствую себя свободной. Мне это очень помогло, и поэтому я делаю то, что умею.

Мне хорошо, я занимаюсь любимым делом, это всё, что вы можно сейчас сделать, потому что не хочу через 50 лет, оглядываясь назад, думать: «Вау, я была хороша, но была такой несчастной». Я стала старше, опытнее, поэтому просто веду себя как хочу.

Мне помогла терапия. Раньше я как бы подавляла свою травму, а теперь научилась говорить об этом и как бы отпускать это. До этого я думала о терапии как о слабости, а теперь думаю о ней как о силе», — приводит слова Байлз NBC.

27-летняя Байлз — четырёхкратная олимпийская чемпионка (в абсолютном и командном первенстве, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке на Олимпиаде-2016 в Рио-де Жанейро), 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории мировых первенств), в том числе шестикратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023). По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (37) занимает первое место в истории спортивной гимнастики.