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Ян Непомнящий проиграл Фирудже в матче за выход в финал CrunchLabs Masters

Ян Непомнящий проиграл Фирудже в матче за выход в финал CrunchLabs Masters
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Двукратный вице-чемпион мира российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл французу Алирезе Фирудже в финале нижней сетки онлайн-турнира CrunchLabs Masters. Матч закончился со счётом 1,5:0,5 в пользу французского шахматиста.

Напомним, ранее в 1/4 финала верхней сетки Непомнящий потерпел поражение от 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, а затем взял у него реванш (2:0).

В гранд-финале Фируджа сыграет ещё с одним представителем Франции Максимом Вашье-Лагравом.

Российские гроссмейстеры Владимир Крамник и Александр Грищук проиграли в отборочном раунде, соответственно, американцу Фабиано Каруане и Михаилу Антипову.

Онлайн-турнир CrunchLabs Masters 2024 — третий этап Champions Chess Tour 2024. Соревнования с призовым фондом $ 300 тыс. проходят с 17 по 24 июля.

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