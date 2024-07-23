Президент ВФП отреагировал на жалобы пловцов на условия проживания в Екатеринбурге

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал жалобы российских пловцов по поводу условий размещения на финале Кубка России в Екатеринбурге.

«Как это всегда было, во время финала Кубка России команды размещают региональные федерации. Какого‑то отдельного размещения через ВФП нет. Это командные соревнования, регион готовит всё сам. То, что размещение в аэропорту — до бассейна так быстрее добираться, есть здесь варианты похуже.

Екатеринбург в принципе новая для нас история. Бассейн хороший, новый, красивый, но организаторам ещё нужно набираться опыта. Исходя из того, что это новая площадка, особо сетовать на условия не стоит», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Ранее на условия размещения пожаловались Юлия Ефимова и Климент Колесников, который опубликовал в соцсетях то, как слышно двигатели самолётов из номера спортсмена.