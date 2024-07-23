Лала Крамаренко рассказала, будет ли выступать до Олимпийских игр 2028 года

Российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что пока не планирует продолжать карьеру до Олимпийских игр 2028 года.

«У меня была мечта поехать на Олимпиаду, но она уже не сбудется. Давайте о другом. Этой Олимпиады у нас не будет, а на следующую я уже не останусь. Мне уже 20 лет в этом году будет. Если получится, если здоровья хватит, да. Может быть, сделаю перерыв в карьере, потом, если что‑то откроют, вернусь и начну дальше тренироваться и выступать», — сказала Крамаренко в эфире программы «Выше Олимпа. Художественная гимнастика» на телеканале «Матч ТВ».

Крамаренко — чемпионка России, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте и победительница Игр стран БРИКС.