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Лала Крамаренко рассказала, будет ли выступать до Олимпийских игр 2028 года

Лала Крамаренко рассказала, будет ли выступать до Олимпийских игр 2028 года
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Российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что пока не планирует продолжать карьеру до Олимпийских игр 2028 года.

«У меня была мечта поехать на Олимпиаду, но она уже не сбудется. Давайте о другом. Этой Олимпиады у нас не будет, а на следующую я уже не останусь. Мне уже 20 лет в этом году будет. Если получится, если здоровья хватит, да. Может быть, сделаю перерыв в карьере, потом, если что‑то откроют, вернусь и начну дальше тренироваться и выступать», — сказала Крамаренко в эфире программы «Выше Олимпа. Художественная гимнастика» на телеканале «Матч ТВ».

Крамаренко — чемпионка России, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте и победительница Игр стран БРИКС.

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