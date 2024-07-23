БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В МОК подтвердили исключение Елены Исинбаевой из комиссии атлетов организации

В МОК подтвердили исключение Елены Исинбаевой из комиссии атлетов организации
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель департамента корпоративных коммуникаций и связей с общественностью МОК Кристиан Клауэ в своём аккаунте в соцсетях сообщил, что бывшая легкоатлетка россиянка Елена Исинбаева не примет участия в 142-й сессии Международного олимпийского комитета, которая пройдёт с 22 по 24 июля. Ранее сообщалось, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК по истечении срока полномочий.

В комиссию Исинбаева входила с августа 2016 года. Вместе с рекордсменкой мира из России состав комиссии покинут немецкая фехтовальщица Бритта Хайдеман, южнокорейский игрок в настольный теннис Ю Сын Мин, а также венгерский пловец Даниэль Дьюрт. Выборы новых членов комиссии состоятся во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008) в прыжках с шестом, обладательница трёх золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2013).

Материалы по теме
Официально
Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК по истечении срока полномочий
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android