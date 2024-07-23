В МОК подтвердили исключение Елены Исинбаевой из комиссии атлетов организации

Руководитель департамента корпоративных коммуникаций и связей с общественностью МОК Кристиан Клауэ в своём аккаунте в соцсетях сообщил, что бывшая легкоатлетка россиянка Елена Исинбаева не примет участия в 142-й сессии Международного олимпийского комитета, которая пройдёт с 22 по 24 июля. Ранее сообщалось, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК по истечении срока полномочий.

В комиссию Исинбаева входила с августа 2016 года. Вместе с рекордсменкой мира из России состав комиссии покинут немецкая фехтовальщица Бритта Хайдеман, южнокорейский игрок в настольный теннис Ю Сын Мин, а также венгерский пловец Даниэль Дьюрт. Выборы новых членов комиссии состоятся во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008) в прыжках с шестом, обладательница трёх золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2013).