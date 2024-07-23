Гимнастка Дженна Ларуи отстранена от соревнований из-за приёма лекарства от астмы

Французская гимнастка Дженна Ларуи дисквалифицирована на полгода за использование противоастматического препарата. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление Федерации гимнастики Франции.

По информации источника, 19-летняя Ларуи сдала сдала положительный допинг‑тест на сальбутамол во время чемпионата Франции по спортивной гимнастике в Лионе 7 июня.

Французское антидопинговое агентство дисквалифицировало спортсменку на шесть месяцев. Ларуи числилась запасной в сборной Франции на Олимпиаду‑2024 в Париже. Защита спортсменки утверждает, что у неё никогда не было намерения принимать допинг и гимнастку ввели в заблуждение двусмысленные медицинские предписания для лечения астмы. В федерации посчитали, что степень вины гимнастки можно считать лёгкой, но не позволяющей полностью избежать санкций.