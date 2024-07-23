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Гимнастка Дженна Ларуи отстранена от соревнований из-за приёма лекарства от астмы

Гимнастка Дженна Ларуи отстранена от соревнований из-за приёма лекарства от астмы
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Французская гимнастка Дженна Ларуи дисквалифицирована на полгода за использование противоастматического препарата. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление Федерации гимнастики Франции.

По информации источника, 19-летняя Ларуи сдала сдала положительный допинг‑тест на сальбутамол во время чемпионата Франции по спортивной гимнастике в Лионе 7 июня.

Французское антидопинговое агентство дисквалифицировало спортсменку на шесть месяцев. Ларуи числилась запасной в сборной Франции на Олимпиаду‑2024 в Париже. Защита спортсменки утверждает, что у неё никогда не было намерения принимать допинг и гимнастку ввели в заблуждение двусмысленные медицинские предписания для лечения астмы. В федерации посчитали, что степень вины гимнастки можно считать лёгкой, но не позволяющей полностью избежать санкций.

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