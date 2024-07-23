Чикунова оценила условия проживания на финале Кубка России в Екатеринбурге

Российская пловчиха рекордсменка мира Евгения Чикунова рассказала, что её устраивают условия проживания и место для проведения плавательного финала Кубка России в Екатеринбурге.

«Мне бассейн очень понравился, условия хорошие, очень приятно в нём и тренироваться. Стартовать тоже очень приятно. С нетерпением жду сегодняшнего полуфинала.

У команды Москвы были нарекания по проживанию? Наша команда (сборная Санкт‑Петербурга. — Прим. «Чемпионата») живёт в другом отеле, у нас условия получше», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

Ранее условиями проживания оказалась недовольна многолетний лидер сборной России Юлия Ефимова. Она записала видео, на котором показала номер, где проживают спортсмены. Брассистка выложила ролик в социальные сети.