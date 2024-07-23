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Макрон собирается поддержать заявку Франции на ОИ-2030, выступив перед МОК

Макрон собирается поддержать заявку Франции на ОИ-2030, выступив перед МОК
Эммануэль Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон в среду выступит перед Международным олимпийским комитетом (МОК) с целью поддержки заявки Французских Альп на проведение зимней Олимпиады-2030. Об этом сегодня, 23 июля, сообщили в AFP.

Ранее стало известно, что Франция может потерять право проведения Игр-2030 на фоне политического кризиса в стране. Именно этим объясняют грядущее выступление Макрона. Неделю назад Ski Nordique сообщал, что финансовая гарантия проведения Белой олимпиады вскоре должна быть подписана.

Столица зимних Олимпийских игр 2030 года будет объявлена на 142-й сессии МОК в среду, 24 июля.

Сейчас Франция готовится к проведению летней Олимпиады. Церемония открытия соревнований состоится 26 июля.

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