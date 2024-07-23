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Свищёв освобождён от должности председателя комитета Госдумы по спорту

Свищёв освобождён от должности председателя комитета Госдумы по спорту
Дмитрий Свищёв
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Политик Дмитрий Свищёв освобождён от должности председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета сообщили в «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что соответствующий проект комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты парламента. Свищёв отметил, что у него есть несколько предложений в нижней палате парламента. Он занимается их рассмотрением.

Напомним, ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв поддержал российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. По его словам, эти атлеты всё равно являются гражданами России, поэтому нужно уважать их решение и не подвергать дискриминации.

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