Призёр ОИ Мартин Малютин занял первое место на дистанции 200 м в/c в финале Кубка России

Сегодня, 23 июля, в рамках финала Кубка России 2024 года по плаванию состоялся заплыв вольным стилем на 200 м. Победу в первом финале соревнований одержал серебряный призёр Олимпийских игр в Токио в эстафете 4х200 м Мартин Малютин.

Кубок России, финал. Мужчины. Вольный стиль, 200 м

1. Мартин Малютин (Омская область) – 1.46,13.

2. Роман Акимов (Московская область) – 1.46,70.

3. Владислав Резниченко (Омская область) 1.47,45.

Отметим, что представляющие Омскую область Малютин и Резниченко заняли те же места, что и в апреле этого года на аналогичной дисциплине в рамках чемпионата России. Вторым тогда стал Михаил Довгалюк, выступавший за Московскую область.

Финал Кубка России по плаванию проходит с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.