Федерация плавания ратифицировала юниорский рекорд мира, установленный россиянином

Международная федерация плавания ратифицировала рекорд мира среди юниров, установленный россиянином Мироном Лифинцевым.

Лифинцев показал результат 52,34 на дистанции 100 м на спине. Он превзошёл достижение неоднократного призёра Олимпиады и ЧМ Климента Колесникова, которое держалось с 2018 года. Тогда Колесников проплыл 100 м на спине за 52,53.

Это достижение было установлено на чемпионате России по плаванию, который проходил в Казани в апреле этого года.

Плавание. Чемпионат России — 2024. Казань. Мужчины. 100 метров на спине. Финал

1. Мирон Лифинцев – 52,34.

2. Климент Колесников – 52,80.

3. Дмитрий Савенко – 52,90…

5. Евгений Рылов – 53,13.