«Во мне все сомневаются». Эвенепул — о причинах слёз после финиша на «Тур де Франс» — 2024

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул объяснил, почему расплакался после последнего этапа «Тур де Франс» — 2024.

«В Бельгии все всегда сомневаются во мне. Я думаю, с сегодняшнего дня этому должен прийти конец. Финишировал третьим после двух лучших гонщиков мира, с большим отрывом позади меня [от четвёртого места]. Это показывает, что я нахожусь на очень стабильном уровне трассы. Сделал шаг вперёд», — приводит слова Эвенепула Eurosport.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» — 2024 проходила с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финишировал пелотон в Ницце (Франция). Индивидуальную гонку с раздельным стартом и общий зачёт веломногодневки выиграл словенский спортсмен Тадей Погачар.