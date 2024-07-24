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Стали известны итоги голосования на 142-й сессии МОК по месту проведения Олимпиады-2030

Стали известны итоги голосования на 142-й сессии МОК по месту проведения Олимпиады-2030
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Сегодня, 24 июля, по итогам голосования на 142-й сессии МОК страной-организатором проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года была выбрана Франция. За неё проголосовали 84 члена комиссии МОК, воздержались 7 человек, «против» — 4.

Напомним, Франция могла потерять право проведения Игр-2030 на фоне политического кризиса в стране. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед Международным олимпийским комитетом (МОК) с целью поддержки заявки Французских Альп на проведение зимней Олимпиады-2030.

Франция в четвёртый раз примет зимние Олимпийские игры. Ранее зимняя Олимпиада проводилась в этой стране в 1924 (Шамони), 1968 (Гренобль) и 1992 (Альбервилль) годах.

Сейчас Франция готовится к проведению летней Олимпиады-2024. Церемония открытия соревнований состоится 26 июля.

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