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Зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в американском Солт-Лейк-Сити

Зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в американском Солт-Лейк-Сити
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Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал Солт-Лейк-Сити (США) местом проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2034 года. Об этом было объявлено на 142-й сессии МОК сегодня, 24 июля.

«МОК имеет честь объявить, что зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США», — сказал глава организации Томас Бах на 142-й сессии МОК.

Ранее Франция была объявлена страной-организатором зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года.

Солт-Лейк-Сити второй раз будет принимать зимнюю Олимпиаду. Ранее этот город был организатором Олимпийских игр в 2002 году. США также примут летние Игры 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Сессия МОК в Париже проходит 23–24 июля в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года.

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