Макрон — о проведении ОИ-2030: мы выполним своё обязательство

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна выполнит свои обязательства и проведёт зимние Олимпийские игры во Французских Альпах.

«Я подтверждаю полную приверженность французской нации и заверяю вас, что попрошу следующего премьер-министра включить в приоритеты работы нового правительства не только эту гарантию, но и исполнение Олимпийского закона. Семь лет назад мы взяли на себя такое же обязательство и мы его выполнили. Сейчас сделаем то же самое», — приводит слова Макрона в социальных сетях пресс-служба МОК.

Сегодня, 24 июля, стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал Францию местом проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года. Об этом было объявлено на 142-й сессии МОК.