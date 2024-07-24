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Илья Бородин установил новый рекорд России в комплексном плавании на дистанции 200 м

Илья Бородин установил новый рекорд России в комплексном плавании на дистанции 200 м
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Чемпион Европы 2021 года российский пловец Илья Бородин выиграл Кубок России на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Соревнования проходят в Екатеринбурге и продлятся до 28 июля.

21-летний Бородин одержал победу с результатом 1.56,75, что является новым рекордом России на данной дистанции. Он перебил своё же достижение 2023 года 1.57,30.

«Мы с тренером приняли правильное решение и приехали сюда заранее. Парням, которые приехали за сутки, тяжеловато. А я себя чувствую прекрасно. Меня раздражало время 1.57. Наконец удалось выплыть из этих секунд. Если честно, отмечать некогда будет — у меня экзамены в магистратуру», — сказал Бородин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили, что спортсмены, которые в финале Кубка России повторят или превзойдут результат чемпиона Олимпийский игр в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн рублей призовых.

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