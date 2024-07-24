Появились фото медалей, которые разыграют на Олимпиаде в Париже

Появились фотографии медалей, которые разыграют на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже.

Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Отметим, что в каждую золотую, серебряную и бронзовую медаль вкладывается шестиугольный полированный кусок железа, взятый с Эйфелевой башни.

Первый комплект медалей будет разыгран в субботу, 27 июля, в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в нейтральном статусе. В него вошли 15 человек. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.