Юлия Ефимова рассказала, когда планирует завершить карьеру

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что планирует завершить карьеру в конце этого года.

«На данный момент в декабре планируется завершающий старт. Но всё может ещё измениться, кто знает», — приводит слова Ефимовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, в июне 2024-го Юлия Ефимова получила нейтральный статус, который позволял ей отобраться на ОИ-2024 в Париже (Франция). Ради выполнения олимпийского норматива Ефимова принимала участие в национальном чемпионате Багамских островов, однако показать необходимый результат ей не удалось.

Юлия Ефимова станцевала на концерте группы Swedish House Mafia: