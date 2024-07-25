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Команда Санкт-Петербурга стала победителем в смешанной эстафете 4х100 м на КР-2024

Команда Санкт-Петербург-1 стала победителем в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на Кубке России.

Результат победителей — 3.47,28. В составе команды выступили Лифинцев Мирон, Пригода Кирилл, Егги Влада, Кузнецова Александра (победители заплыва: Ткачев Алексей, Халитов Амир, Козлова Валерия)

Второе место заняла команда Новосибирской области – 3.51,09. В составе — Закожурников Данил, Трайт Александр, Суркова Арина, Трофимова Дарья (победители заплыва: Шмаков Александр, Трайт Александр, Дуплинская Анастасия, Старостина Виктория)

Третье место выиграла команда Москва — 1 – 3.51,24. За неё выступали Норкин Артем, Троценко Максим, Журавлёва Анастасия, Муллакаева Дарья (победители заплыва: Страхов Сергей, Лисицкая Виктория, Лунина Дарья, Анищенко Максим).

Кубок России — 2024 проходит в Екатеринбурге и продлится до 28 июля.