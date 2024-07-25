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Мирон Лифинцев выиграл 100-метровку на спине в финале Кубка России по плаванию

Мирон Лифинцев выиграл 100-метровку на спине в финале Кубка России по плаванию
Мирон Лифинцев
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Пловец Мирон Лифинцев стал победителем Кубка России по плаванию в Екатеринбурге. Спортсмену не было равных в финале заплыва 100 м на спине.

Плавание. Кубок России. Екатеринбург. Мужчины.
100 метров на спине. Финал:

1. Мирон Лифинцев (Санкт-Петербург-1) – 52,52 секунды.
2. Климент Колесников (Москва-1) – 52,64.
3. Павел Самусенко (Мурманская область) – 53,00.

По итогам двух соревновательных дней Мирон Лифинцев возглавляет рейтинг сильнейших спортсменов Кубка России по набранным очкам World Aquatics – 948 – за результат на дистанции 100 м на спине. Об этом ссобщила пресс-служба ВФП.

Ранее чемпион Европы 2021 года российский пловец Илья Бородин выиграл Кубок России на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Спортсмену удалось установить новый рекорд страны.

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