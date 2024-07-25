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Иван Кожакин победил на дистанции 100 м брассом на Кубке России — 2024

Мастер спорта международного класса Иван Кожакин, представляющий Магаданскую область, победил на дистанции 100 м брассом в Финале Кубка России — 2024. Спортсмен показал время 59,54.

Второе место занял Кирилл Пригода из Санкт-Петербурга. Он отстал от лидера на 0,33 секунды (59,87).

На третьей строчке расположился Александр Жигалов из Кемеровской области — 1.00,26.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге и продлится до 29 июля. В течение шести дней пловцы разыграют 42 комплекта медалей. В соревновании участвуют более 580 спортсменов из 56 регионов.

Напомним, ранее в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили, что спортсмены, которые в финале Кубка России повторят или превзойдут результат чемпиона Олимпийских игр в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн рублей призовых.