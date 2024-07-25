Пловчиха Мишарина установила новый юношеский рекорд страны в финале КР

Московская пловчиха Ксения Мишарина установила новый юношеский рекорд России на дистанции 800 метров вольным стилем — 8.27,36. Спортсменке удалось улучшить предыдущее время больше чем на секунду. Вместе с этим достижением она также стала победительницей финала Кубка России, который проходит в Екатеринбурге.

Плавание. Кубок России. Екатеринбург. Женщины.

800 м в/с. Финал:

1. Ксения Мишарина (Москва-1) – 8.27,36.

2. Софья Дьякова (Республика Татарстан – 1) – 8.32,43.

3. Александра Хайлова (Санкт-Петербург – 1) – 8.40,92.

Ранее чемпион Европы 2021 года российский пловец Илья Бородин выиграл Кубок России на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Спортсмену удалось установить новый рекорд страны.