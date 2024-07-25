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Чикунова победила на дистанции 50 метров брассом в финале КР по плаванию, Ефимова — третья

Российская пловчиха рекордсменка мира Евгения Чикунова победила на дистанции 50 метров брассом в финале Кубка России-2024. Спортсменка показала время 30,44.

Второе место заняла Елена Богомолова из Нижегородской области. Она отстала от лидера на 0,45 секунды (30,89).

На третьей строчке расположилась шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова, показавшая результат 30,91.

Ранее Ефимова осталась недовольна условиями проживания в отеле, который предоставили её команде в Екатеринбурге. Она записала видео, на котором раскритиковала номер, где проживают спортсмены.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге и продлится до 29 июля. В течение шести дней пловцы разыграют 42 комплекта медалей. В соревновании участвуют более 580 спортсменов из 56 регионов.