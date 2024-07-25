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19-летняя Анастасия Маркова выиграла заплыв на 200 метров баттерфляем в финале КР-2024

19-летняя пловчиха Анастасия Маркова стала победителем Кубка России по плаванию в Екатеринбурге. Спортсменке не было равных в финале заплыва 200 м баттерфляем.

Плавание. Кубок России. Екатеринбург. Женщины.

200 метров баттерфляем. Финал:

1. Анастасия Маркова (Вологодская область) – 2.10,89.

2. Серафима Фокина (Москва-1) – 2.11,24.

3. Анастасия Колпакова (Республика Татарстан) – 2.12,18.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге и продлится до 29 июля.

Напомним, ранее в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили, что спортсмены, которые в финале Кубка России повторят или превзойдут результат чемпиона Олимпийских игр в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн рублей призовых.