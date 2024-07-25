Савелий Лузин победил на дистанции 400 м вольным стилем на Кубке России — 2024

19-летний пловец Савелий Лузин, представляющий Свердловскую область, победил на дистанции 400 м вольным стилем в Финале Кубка России — 2024. Спортсмен показал время 3.49,22.

Второе место занял также спортсмен 2005 года рождения, Роман Акимов (Московская — Кемеровская область) — 3.49,29.

На третьей строчке расположился Даниил Шталов из Москвы — 3.50,63.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге и продлится до 29 июля. В течение шести дней пловцы разыграют 42 комплекта медалей. В соревновании участвуют более 580 спортсменов из 56 регионов.

Напомним, ранее в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили, что спортсмены, которые в финале Кубка России повторят или превзойдут результат чемпиона Олимпийских игр в Париже в той же дисциплине, получат по 2 млн рублей призовых.