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Алина Гайфутдинова выиграла 50-метровку на спине в финале Кубка России по плаванию

Алина Гайфутдинова выиграла 50-метровку на спине в финале Кубка России по плаванию
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19-летняя пловчиха Алина Гайфутдинова стала победителем Кубка России по плаванию в Екатеринбурге. Спортсменке не было равных в финале заплыва 50 м на спине.

Плавание. Кубок России. Екатеринбург. Женщины.
50 метров на спине. Финал:

1. Алина Гайфутдинова (Калужская область) – 27,54.
2. Елизавета Агапитова (ХМАО-Югра) – 28,50.
3. Виктория Машкина (Приморский край) – 28,56.

По итогам двух соревновательных дней Алина Гайфутдинова возглавляет рейтинг сильнейших спортсменов Кубка России по набранным очкам World Aquatics – 927 – за результат на дистанции 50 м на спине. Об этом сообщила пресс-служба ВФП.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге и продлится до 29 июля. Всего будет разыграно 42 комплекта медалей.

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