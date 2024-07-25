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Вашье-Лаграв стал чемпионом CrunchLabs Masters 2024, в финале обыграв Алирезу Фируджу

Вашье-Лаграв стал чемпионом CrunchLabs Masters 2024, в финале обыграв Алирезу Фируджу
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Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв стал чемпионом первого дивизиона CrunchLabs Masters.

В гранд-финале он играл против соотечественника Алирезы Фируджи. В первом матче будущий победитель обыграл соперника со счётом 2,5:0,5, а во втором матче после четырёх ничьих был сыгран армагеддон, в котором сильнее оказался именно 33-летний Вашье-Лаграв.

Напомним, в этом же соревновании принимал участие россиянин, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий, который по ходу турнира обыграл обыграл 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в полуфинале нижней сетки онлайн-турнира CrunchLabs Masters. При этом сразу после этого, в матче за путёвку в гранд-финал, российский гроссмейстер уступил Алирезе Фирудже.

Онлайн-турнир CrunchLabs Masters 2024 — третий этап Champions Chess Tour 2024. Призовой фонд соревнований — $ 300 тыс.

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