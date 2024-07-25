Мария Ласицкене дебютирует в летнем сезоне на турнире «Путь к Олимпу»

Олимпийская чемпионка 2020 года, трёхкратная чемпионка мира, победительница чемпионата Европы российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене начнёт летний сезон на турнире в Москве в субботу, 27 июля.

«Маша завершила реабилитацию после травмы, восстановилась и планирует выступить на турнире «Путь к Олимпу» в Москве 27 июля», — приводит слова тренера легкоатлетки Геннадия Габриляна «РИА Новости Спорт».

Ранее Ласицкене из-за травмы пропустила все предыдущие турниры летнего сезона, в том числе Игры стран БРИКС, командный чемпионат России и Кубок страны. На зимнем первенстве России — 2024 в закрытых помещениях она заняла второе место с результатом 1,93 метра, уступив первую строчку Наталье Спиридоновой (2,00).