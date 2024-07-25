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Олимпийский чемпион Том Дейли протестировал «антисекс-кровати» на Олимпиаде в Париже

Олимпийский чемпион Том Дейли протестировал «антисекс-кровати» на Олимпиаде в Париже
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Олимпийский чемпион 2020 года в прыжках в воду британец Том Дейли протестировал «антисекс» картонные кровати, предоставленные для спортсменов парижской Олимпиады. Забавное видео он выложил в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Тома Дейли

«Покажу, как они выглядят. Это картон. Как вы можете видеть, это похоже на коробку, затем у вас есть матрас и наматрасник сверху. А потом идёт покрывало с подписью «Париж-2024», — сказал Дейли в видео на своей странице в социальных сетях.

Затем спортсмен несколько раз попрыгал на кровати и заявил, что всё-таки они «довольно прочные».

Напомним, картонные кровати установлены в Олимпийской деревне во французской столице и аналогичны тем, которые использовались на Играх в Токио три года назад. Ранее утверждалось, что кровати развалятся при малейшем раздражении и рассчитаны на вес только одного человека.

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